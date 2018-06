Entenda por que Meghan Markle usa sapatos maiores que o número dela

Antes mesmo de entrar para a Família Real, Meghan Markle já era um exemplo de estilo. Por mais que agora ela faça parte da família e mantenha roupas impecáveis, seus sapatos – um pouco maiores que seus pés – chamam muito a atenção do público.

Mesmo que seus sapatos sejam de grifes super conhecidas e tenham sido combinados com visuais sofisticados, é possível perceber um espaço entre o calcanhar da Duquesa de Sussex e a parte de trás do calçado.

Harriet Davey, um especialista em estilo, contou ao The Sun o motivo para esse tamanho um pouco maior. Segundo ele, as celebridades que costumam ficar muito tempo de salto usam esse “método” – de escolher um número maior que o normal – em nome do mais simples conforto.

“Não há nada pior do que sapatos desconfortáveis, e quando as celebridades como Meghan estão usando saltos por um longo período de tempo, seus pés muitas vezes podem inchar”, diz Davey.

Além desses motivos, a Duquesa também usa os números maiores para evitar as famosas bolhas: “O inchaço pode causar bolhas e, a longo prazo, os joanetes”, adiciona o especialista.

Davey também resolveu o mistério sobre como as celebridades usam desse truque sem acabarem perdendo os sapatos no meio das festas e dos compromissos. “O truque é encher o dedo do pé com estofamento como tecido ou lã de algodão, e isso pode ser retirado uma vez que eles sintam que precisam de um pouco mais de espaço em seus sapatos”, explica.

