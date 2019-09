Em momento raro, Isabelle Drummond mostra cabelos naturais

Conhecida por mudar radicalmente o visual para cada novo papel, a atriz Isabelle Drummond publicou em suas redes sociais um vídeo mostrando como são seus cabelos naturais.

“Crespo in natura. Linguagem que aprendi”, escreveu Isabelle na legenda do vídeo, que trazia uma imagem meio desfocada. Com os fios atualmente na altura dos ombros, a atriz de 25 anos costuma sempre aparecer com os cabelos finalizados com chapinha e baby liss.