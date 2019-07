Isabelle Drummond muda radicalmente o visual

View this post on Instagram

E assim entro na nova estação. Livre, leve, e de verdade. Não poderia estar mais feliz com o meu novo visual feito por @romeufelipe e @wellaprobrasil e conceito @aledesouza1970. Me sinto perto da minha raiz morena, mas com uma nova luz. Essa luz expressa como eu me sinto nesse momento. Mais forte e cheia de energia para o que está por vir🔥 Foto @antonioevaristto