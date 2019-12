Glamour Garcia é a primeira mulher trans a vencer o ‘Melhores do Ano’

Glamour Garcia se emocionou no último domingo (15). No programa Domingão do Faustão, ela ganhou o prêmio de atriz revelação pelo papel de Britney, na novela A Dona do Pedaço.

A atriz disputou com Carol Garcia, que também atuou na novela, e Nany People em O Sétimo Guardião. Com essa vitória, Glamour se tornou a primeira mulher trans a vencer a premiação.

Em seu discurso, ela lembrou sobre a violência contra a comunidade trans e a importância em ter vencido, e não conseguiu conter as lágrimas ao receber o troféu.

“Infelizmente a estatística de vida das pessoas trans ainda é muito curta justamente por causa disso, as pessoas trans são violentadas e assassinadas ainda. Estar aqui hoje junto com a Nany é uma prova de que nós não somos só capazes, nós também somos felizes, acreditamos, ocupamos nosso espaço. Tenho muito orgulho de ser atriz e estar aqui hoje”, disse ela, emocionada.

Em questão de minutos, seu nome foi para os Trends Topics do Twitter e os internautas comemoravam a sua vitória. Veja algumas das reações:

mano, a glamour garcia foi a primeira mulher trans a ganhar o melhores do ano como atriz revelação. pessoas trans ganhando espaço, esse é o tweet pic.twitter.com/ZUo18TYO1V — diário de umA travesti (@alinadurso) December 16, 2019

ORGULHO! Glamour Garcia leva o prêmio de "Melhor Atriz Revelação" e se torna a primeira mulher transexual a ganhar o #TroféuDomingão. Mais do que merecido, Britney conquistou o carinho do público brasileiro e derrotou os conservadores. pic.twitter.com/wsSt3mTuLH — Entre Elas (@EntreElasofc) December 15, 2019

Quem conhece a #GlamourGarcia e sabe o quanto ela é simples, batalhadora e guerreira, só pode dizer: merecido! Vai ter trans na tevê sim!#trofeudomingao pic.twitter.com/USG7PZeq5h — Quer jantar comigo? (@DoutorMaravilha) December 16, 2019

