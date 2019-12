Luisa Sonza faz desabafo e revela sofrer de depressão

Em seu perfil no Twitter, a cantora Luísa Sonza, 21 anos, revelou sofrer de depressão. Ela usou a rede social para desabafar em uma série de posts publicados na sexta-feira (13). “Não consigo mais ficar bem por muito tempo e faz muito tempo que estou assim. Por diversas razões, tenho sempre que ‘segurar a barra’, mas isso já me cansou, não aguento mais ‘ser forte'”, escreveu.

Mas eu n quero ser vista desse jeito. Triste. N quero q vcs achem que to sempre fingindo. N é assim, eu amo rir, eu amo brincar e me divertir. E vai passar, n quero q isso me defina como pessoa. Isso n sou eu. só n vou mais fingir q sou a pessoa mais forte do mundo pq eu não sou

— PANDORA 🗝 (@luisasonza) December 13, 2019