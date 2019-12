Paolla Oliveira aparece deslumbrante dançando em clipe

Vestindo um look total red, atriz Paolla Oliveira, 37 anos, estrela clipe de carnaval com o samba-enredo da Grande Rio para 2020. Mais uma vez, Paolla será rainha de bateria da escola. Ela aparece dançando e representando a agremiação em diferentes pontos de Duque de Caxias, município na Baixada Fluminense de origem da Grande Rio.

No próximo carnaval, a Grande Rio irá homenagear o pai de santo Joãozinho da Gomeia, que nasceu na Bahia e fez história como um dos mais famosos líderes religiosos do Brasil atendendo em um terreiro em Duque de Caxias. No clipe, produzido pelo canal Kondzilla, Paolla recebe proteção de mães de santo.