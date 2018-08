Em clima de romance, William Bonner faz rara aparição ao lado da noiva

William Bonner, 54, e a noiva, Natasha Dantas, curtiram o final de semana em clima romântico durante um passeio a um shopping na zona sul do Rio. Juntos, o jornalista e a fisioterapeuta foram fotografados por paparazzi, enquanto tomavam sorvete, logo depois de saírem de uma sessão no cinema do shopping. Teve até fotos de Bonner dando sorvete na boca da noiva.

No último mês, o apresentador deu entrada nos documentos para oficializar sua atual relação. Os dois irão se casar ainda neste ano – e a cerimônia já tem data.

Bonner e Natasha tornaram seu relacionamento público em 2017, depois do anúncio da separação com Fátima Bernardes, 55, apresentadora do programa “Encontro”. A jornalista também já está em outro relacionamento.

