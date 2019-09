Em “A Dona do Pedaço”, atores cometem a mesma gafe em cena

Um erro no episódio da última quarta-feira (18) da novela A Dona do Pedaço não passou despercebido do público. Na cena, os atores Betty Faria e Marcos Palmeira, que interpretam, respectivamente, os personagens Cornélia e Amadeu, cometem a mesma gafe.

O momento aconteceu durante a venda da mansão de Josiane (Agatha Moreira) para Cornélia (Betty Faria). Ao pegar o celular para fazer a transferência bancária, a compradora não percebe que o aparelho está de cabeça para baixo, deixando as entradas do carregador e do fone de ouvido para cima.

Disposto a ajudar Cornélia, Amadeu (Marcos Palmeira) também pega o celular e mantém o aparelho na posição errada. O erro foi percebido pelo colunista do UOL Mauricio Stycer.

Recentemente, os espectadores notaram outro erro na novela, dessa vez, envolvendo Maria da Paz (Juliana Paes). O capítulo do dia 2 de setembro terminou com a personagem correndo para o hospital depois de receber a notícia de que a esposa de Amadeu havia morrido. Neste momento, ela vestia uma blusa estampada colorida. No início do episódio seguinte, em que ela chega ao hospital, Maria da Paz usa outra blusa, com estampa preta e branca.

Leia mais: Tatá Werneck revela desejo por adoção

+ BBC se desculpa por divulgar imagem de homenagem neonazista a Harry

PODCAST – Como dialogar com as crianças e adolescentes sobre sexualidade