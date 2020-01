Encontro histórico! Xuxa, Eliana e Angélica aparecem juntas em comercial

A guerra das loiras? Que nada!

Nesta quarta-feira (24), Xuxa, Eliana e Angélica apareceram mais juntas do que nunca no novo comercial do batom Eudora Glam Matte Tint e aproveitaram para mandar um recado importante sobre como a rivalidade feminina está ultrapassada. E que se for para produzir algo com mulheres, que seja incentivando o apoio entre elas.

No vídeo, compartilhado no Instagram das apresentadoras, elas aparecem com um roupão branco em que há o nome da marca e também a frase “Não sai de mim” escrito atrás. Além de ser um trocadilho com o tempo de fixação prometido pelo batom, de 18 horas, é uma parte da música “Chega de Saudade”, o clássico de Tom Jobim e Vinicius de Moraes.

Entre uma pose de cá e um trecho cantado de lá, Xuxa aparece e manda o recado: “Esse negócio de rivalidade está na cabeça de vocês, sabia?”. “A briga pela audiência”, enfatiza Eliana logo em seguida. “A guerra das loiras!”, pontua Angélica. Por fim, Xuxa esclarece: “Mas chegou a hora da gente mandar esse baixo astral embora”. E Eliana concorda: “Pelo amor de Deus, a gente cresceu né, ‘bora’ se divertir”.

Para a felicidade dos fãs, Angélica ainda surge empolgada dizendo que estava com saudade das duas apresentadoras e dá um beijo na bochecha de Xuxa junto com Eliana.

E um outro vídeo divulgado no YouTube da Eudora, vemos que outras mulheres brasileiras importantes também foram convidas para participar da divulgação do novo produto. Entre elas está Alcione, que recentemente se posicionou abertamente contra o preconceito de Bolsonaro a respeito dos nordestinos, Ludmilla, Marina Ruy Barbosa – ainda ruiva, viu? –, Duda Beat e Gabi Melim.