Veja os detalhes do look de Eliana no “Criança Esperança”

A passagem de Eliana pelo Criança Esperança parou a internet – e não é para menos: pela primeira vez, a comunicadora se juntou à Angélica e Xuxa em uma apresentação que emocionou quem cresceu acompanhando seus programas infantis nos anos 1990. E, claro, um momento especial como este não poderia vir desacompanhado de um look poderoso. Em entrevista exclusiva, o stylist Thidy Alvis dá mais detalhes sobre a produção.

Ele conta que assim que foi decidida a participação, as três artistas começaram a trocar mensagens sobre a escolha dos looks. Por conta da ocasião, que pedia leveza e alegria, elas concluíram que o ideal seria apostar no off-white e na alfaiataria, mas sem que elas perdessem suas essências ou individualidade. “Eu precisava escolher um tecido com muito brilho, porque queríamos passar a ideia de celebração, mas também mostrar para as pessoas que não tiveram a oportunidade de acompanhar esse movimento muito pensado de glamour das apresentadoras infantis dos anos 1980 e 1990”, completa.

A escolha acabou sendo um conjunto de alfaiataria feito sob medida pelo estilista Vitor Zerbinato, que já vestiu Eliana em diversas ocasiões. “Quando pensamos em alfaiataria, ele é uma sumidade. Somos amigos há mais de 30 anos, ele conhece o corpo dela e isso ajudou muito, porque trabalhamos há distância com ela em férias. O blazer e a calça tinham aplicações de pedras brancas e prateadas, formando um degradê, colocadas estrategicamente para que brilhassem conforme a luz batesse”, conta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CLAUDIA (@claudiaonline)

Continua após a publicidade

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por gshow (@gshow)

Continua após a publicidade

Para arrematar, foram acrescentados um anel de diamante, brincos mais discretos e vários colares, todos da designer Marisa Clermann. “Foi muito especial e emocionante, e realmente apoteótico ver aquele espaço gigante e ela sendo recebida no lugar que merece de grande comunicadora”, finaliza.

Momentos especiais da apresentação

Eliana entrou no palco trazendo uma mensagem de união feminina, que foi aplaudida com fervor e bastante celebrada nas redes sociais. “A vida toda tentaram nos colocar como inimigas, mas não conseguiram. Ao invés de rivalidade, optamos pela amizade e irmandade. Irmandade que rima com solidariedade e com sororidade, palavra que significa união entre mulheres. Chega de competição. Mais respeito, admiração. Sigamos em frente na TV, de taxi ou na nav. Tomamos rotas diferentes, mas sempre juntas, porque juntas somos mais fortes. Porque mulheres unidas podem ir muito mais longe”, discursou.

Abaixo, veja mais momentos da apresentação que quebrou a internet:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Continua após a publicidade