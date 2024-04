Eliana deixará o SBT depois de 15 anos

Nesta segunda-feira (01), Eliana anunciou que não renovará o contrato com o SBT, que deve terminar em junho de 2024.

A comunicadora esteve no SBT por 15 anos, comandando o programa que leva seu nome, vice-líder em audiência nas tardes de domingo.

“O SBT, sua diretoria e a Eliana anunciam hoje, de forma mútua e amigável, a decisão da apresentadora de encerrar a sua sólida e bem sucedida parceria profissional com o canal”, diz o comunicado.

No entando, Eliana segue como madrinha do Teleton, e seguirá presente na apresentação do programa, que reverte doações para a AACD, da qual ela também é madrinha.

Esta foi a sua segunda passagem pela emissora, que lançou a sua carreira na televisão, em 1991, com programas infantis.