Eliana: “A gente vive acelerando e perde o controle de si”

A apresentadora Eliana deu um tocante e minucioso depoimento a revista VEJA sobre como, aos 43 anos, encarou a gravidez de sua segunda filha, Manuela. Em maio deste ano, a paulistana que já é mãe de Arthur Bôscoli, de 6 anos, sofreu um deslocamento de placenta e precisou passar por uma cirurgia com apenas 11 semanas de gestação.

O deslocamento aconteceu porque Eliana possui o colo do útero curto, então o procedimento indicado pelos especialistas foi a cerclagem, para reforçar o ventre de modo a sustentá-lo até o seu nascimento. Sempre na ativa, principalmente durante sua primeira gravidez, o afastamento de seu programa de auditório homônimo, que ia ao ar todo domingo no canal de TV SBT, fez com que a apresentadora tivesse uma nova percepção não somente sobre a maternidade, mas também sobre a vida.

Confira abaixo um trecho do depoimento:

“Neste período vivi o novo. Saí completamente de cena. Deixei de ser observada e comecei a observar. Pude olhar as pessoas ao meu redor com calma, com alma. Depois desses três meses de repouso, longe da minha casa e do trabalho, sem autonomia alguma, precisando de ajuda para tudo, percebi que a gente vive acelerando, acelerando e perde o controle de si. Nossa existência é um sopro e, sem nos darmos conta, ficamos distantes do fundamental e simples: olhar nos olhos e viver o amor a cada dia. Agora já estou estrando no nono mês de gestação e as sequelas de um parto extremamente prematuro ficaram no passado. Já considero uma vitória. Curiosamente, depois de tudo o que passei, diferentemente da minha revolta no início de todo este processo, me vem um outro sentimento forte: de gratidão. Agora pode chegar, Manuela. Amadurecemos juntas. Hoje sua mãe é melhor que ontem.”

Confira o depoimento na íntegra.