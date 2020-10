Morre o guitarrista Eddie Van Halen aos 65 anos

Eddie Van Halen, guitarrista e fundador da banda Van Halen, morreu nesta terça-feira (6) em decorrência de um câncer na garganta. O músico, que tinha 65 anos, enfrentou um longo processo de tratamento, que não conteve a doença. Segundo o site TMZ, o câncer se espalhou para o cérebro do artista.

No Twitter, Wolfgang Van Halen publicou uma despedida emocionante ao pai. “Não acredito que tenho de escrever isso, mas meu pai, Edward Lodewijk Van Halen, perdeu sua longa e árdua batalha contra o câncer esta manhã. Ele era o melhor pai que eu poderia ter pedido”, desabafou.

A publicação ainda diz: “Cada momento que compartilhei com ele no palco e fora dele foi um presente. Meu coração está partido e eu não acho que jamais me recuperarei totalmente dessa perda. Eu te amo muito, pai”.