Pai de Ed Sheeran faz mostra da vida do filho com fotos inéditas dele bebê

Ed Sheeran terá sua vida documentada por seu pai John na exposição inédita “Ed Sheeran: Made in Suffolk”, que abrirá na próxima terça-feira (20) em Ipswich, cidade natal do cantor, na Inglaterra.

Logo na entrada da mostra ficará uma foto enorme de Ed no clipe de Shape of You, um de seus maiores sucessos. Nela podemos ver boa parte das 60 tatuagens que ele tem no corpo. Ao lado de seu violão preferido ficarão várias fotos, esculturas e objetos para representar a infância de Ed.

Outro destaque será uma réplica do fantoche do cantor no videoclipe de Sing, lançado em 2014. A exposição será aberta na mesma data em que ele chega na sua cidade para os últimos shows da turnê Divide.

Ed Sheeran começou a fazer sucesso em 2011 com seu álbum de estreia Plus (+). Nesse mesmo ano ele venceu o BRIT Awards de Melhor Artista. Este ano, ele lançou o álbum No. 6 Collaborations Project apenas com duetos com cantores famosos como Justin Bieber, Khalid e Eminem.

O que mais chamou atenção dos fãs, no entanto, foram as fotografias dele ainda bebê. Nas imagens Ed aparece com um sorriso fofo e os cabelos bem vermelhos.

Pensando em partir para a Inglaterra? A exposição ficará aberta até 3 de maio de 2020 e é gratuita, mas para poder garantir a entrada é necessário reservar um horário no site oficial da mostra.

Leia mais: Por que Meghan e Harry estão sendo duramente criticados no Reino Unido

+ Lázaro Ramos diz que separação ajudou seu casamento com Taís

Carga mental: você se sente sobrecarregada em casa?