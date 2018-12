Beyoncé canta com Ed Sheeran em homenagem a Nelson Mandela

A cantora Beyoncé se apresentou ao lado de nomes como Ed Sheeran, Jay-Z e Usher em homenagem ao líder sul-africano Nelson Mandela. A apresentação fez parte do festival Global Citizen em Joanesburgo, que aconteceu na África do Sul no último domingo (2).

O show foi apenas um dos vários eventos organizados pelo centenário do nascimento de Nelson Mandela, em 1918. Mandela foi uma figura histórica da luta contra o apartheid e faleceu em dezembro de 2013 em decorrência de uma infecção pulmonar.

Além de interpretar vários de seus sucessos, a diva norte-americana cantou ao lado de Ed Sheeran a belíssima canção ‘Perfect’. Confira o momento:

Além disso, Beyoncé e Jay-Z dividiram palco com Pharrell Williams, o que rendeu um momento bem animado. O trio cantou música ‘Nice’, do álbum ‘Everything Is Love‘. Pharrell é co-autor e co-produtor da faixa. Confira:

Pharrell, Beyoncé e Jay Z cantando NICE pic.twitter.com/v4oDXYv0ud — Café Radioativo (@OCafeRadioativo) December 2, 2018

