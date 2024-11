‘Disseram que eu era bonita demais para o papel’, conta Camila Queiroz

Camila Queiroz cruzou sua maior passarela na última segunda-feira (04), desfilando 140 metros, contando ida e volta, para a marca Chart. Conversamos com a artista sobre sua próxima novela, Beleza Fatal, a pressão estética no meio artístico e a importância do seu casamento.

Camila Queiroz fala sobre a obra Beleza Fatal

A novela, que estreia em janeiro no Max, aborda, entre outros temas, a pressão estética. “Durante as gravações, uma influenciadora faleceu em um procedimento estético, então a novela retrata e alerta sobre os riscos disso”, conta a atriz.

De acordo com a atriz, é importante estar atento aos excessos. “Cada um deve optar por procedimentos estéticos, ou não, por vontade própria, e não por pressão da sociedade. É importante que a gente não se deixe levar pelas escolhas dos outros”, afirma Camila.

A modelo perdeu um papel por conta de sua aparência

Camila, sendo uma figura pública, também é vítima dessa pressão. “Uma vez, recebi um texto com uma personagem específica e comentei que queria interpretar outra, que achei mais interessante. A resposta foi: ‘Camila, aquela personagem não é para você. Você é bonita demais para esse papel’.”

Depois do episódio, a atriz refletiu sobre o desejo de que o público a visse de todas as formas. “Como modelo, eu chegava no trabalho como uma tela em branco para criar o que o cliente quisesse. Como atriz, quero ser a mesma coisa. Precisa cortar o cabelo? Vamos cortar. Precisa pintar? Vamos pintar! Quero me jogar, sem medo.”

A pressão estética que Camila sofre na internet

Por outro lado, os comentários sobre sua aparência também a impactaram. “Já me questionei várias vezes por conta do que leio. Muitas pessoas dizem que eu faço vários procedimentos estéticos, mas não tenho nem botox. Não quer dizer que não farei futuramente, mas o fato é que você lida com isso mesmo sem fazer nada. Se faz, tá bom. Se não faz, também não tá bom.”

Essa pressão, no entanto, não afetou sua trajetória. “Fiz sete novelas com personagens de Beleza Fatal, e cada uma delas foi completamente diferente. Sei que fui privilegiada por ter recebido essa oportunidade, graças ao Jorge Fernando, que acreditou em mim no início da minha carreira. Pude interpretar personagens bem distintos, o que foi importante não só para o público me ver de outra forma, mas também para eu mesma perceber que sou capaz de assumir papeis tão variados em um curto período.”

A importância de seu casamento para lidar com tudo

Além de seu trabalho como atriz, Camila destaca o apoio de seu marido, Klebber Toledo, com quem é casada desde 2018. Eles compartilham experiências e acompanham o trabalho um do outro, seja nos desfiles ou em outros projetos. Ao falar dele, Camila não esconde sua emoção.

“Meu casamento é a base da minha vida. É o que tenho de mais importante. Não conseguiria fazer tudo o que faço sem o Klebber. Nós nos apoiamos muito, nos orgulhamos um do outro e torcemos juntos. Isso sempre foi genuíno e espero que continue assim para sempre. Para eu estar aqui brilhando, ele está do outro lado me dando suporte e preparando um chão seguro para eu caminhar. E vice-versa”, finaliza a atriz.

