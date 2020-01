Camila Queiroz era a própria Cinderela com look azul no casamento da amiga

Após uma celebração civil, que rolou em maio passado, no último sábado (1), os atores Jeniffer Nascimento e Jean Amorim oficializaram o relacionamento pela segunda vez, agora no religioso – com direito a festão para comemorar.

A cerimônia, que rolou em um sítio em Mogi das Cruzes (SP), reuniu uma série de famosas, entre elas Camila Queiroz que, para a surpresa de ninguém, foi uma das convidadas mais bem vestidas da festa. Com auxílio da dupla de stylists Juliano Pessoa e Zuel Ferreira, responsáveis pelas produções de Camila já há um tempinho, ela escolheu um longo esvoaçante azul claro, bem numa pegada Cinderela moderna.

A peça era da Trinitá Couture, marca especializada em vestidos de noiva e festa, e se destacava principalmente pelo decote cruzado nas costas e a saia em camadas. Camila completou o look com joias delicadas e sandálias da Jimmy Choo.

Já a beleza foi assinada por Marci Freittas, que optou por uma maquiagem clássica, além dos cabelos soltos e levemente modelados. Nos olhos, foram usados tons de marrom, enquanto a boca ganhou destaque pelo batom rosado com efeito glossy.

Veja mais fotos do look de Camila:

