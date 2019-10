Confira os detalhes do casamento de Jennifer Lawrence

A atriz Jennifer Lawrence vai se casar com o galerista Cooke Maroney no próximo fim de semana. Segundo informações do TMZ, o casal vai oficializar a união depois de 8 meses de noivado em uma festa para 150 convidados em Rhode Island, nos EUA. O evento será organizado pelo famoso planejador de casamentos Mark Seed. Alguns argumentam que o casal na verdade já está casado no civil, mas a festa será para a cerimônia religiosa. Há um mês, a atriz postou uma lista de presentes na Amazon, em apoio à ONG Amazon Conservation.

Entre os destaques da festa está o menu do jantar. Os convidados poderão escolher entre várias opções para comer. Para a entrada, o casal servirá bolinhos de batata doce, couve de Bruxelas com gema de ovo, torresmo com maçã e bolinhos de bacalhau. Já as opções para o prato principal serão peixe feito na madeira com infusão de limão ou chambari bovino envelhecido por cinco semanas com molho forager.

A festa de Jennifer e Cooke também terá opções para os amigos vegetarianos. Além de algumas das entradas, o menu terá cenouras assadas, batatas cozinhas e repolho refogado. Para a sobremesa, o casal servirá pão assado com chocolate, maçã com caramelo salgado, bolinhos com creme de bourbon e s’mores — doce tradicional americano, feito de bolacha, chocolate e marshmallow.

No bar de drinques, os amigos e familiares poderão escolher entre uísque, champanhe e gin.

