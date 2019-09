Quer dar um presente de casamento para Jennifer Lawrence?

A atriz Jennifer Lawrence está para se casar com o empresário Cooke Maroney. Alguns dizem que a cerimônia civil já aconteceu há semanas, mas os planos para a festa de casamento oficial ainda estão em andamento. Segunda-feira (23), a vencedora do Oscar dividiu com os fãs no site da Amazon os presentes que gostaria de receber.

“Planejar um casamento é legal, mas pode ser pesado. Para quem precisa de uma pequena inspiração, eu achei que seria divertido colaborar com a Amazon e dividir alguns dos meus ítens prediletos da lista de presentes”, ela diz.

Lawrence separa as peças em cinco sessões: “Recebendo em Casa”, “Viagem”, “Cozinha”, “Diversão ao ar-livre”, “Bem-estar” e “Casa Inteligente”, explicando a razão pela qual queria ganhar cada item.

As peças mais caras da lista são um robô aspirador iRobot Braava Jet, que custa menos de 500 dólares no site, uma cámera GoPro Hero7, listada por menos de 400 dólares e uma panela Creuset, por 350 dólares. Os outros presentes, que vão desde taças de vinho até vasos de plantas, variam entre 17 dólares a no máximo 200 dólares, dependendo do que escolher.

Sobre as escolhas tecnológicas, a atriz explica: “Com a minha agenda apertada às vezes nada melhor do que uma noite quieta em casa. Esses são os itens que ajudam à qualquer casa a ficar aconchegante e organizada, exatamente como eu gosto”, diz.

A iniciativa faz parte do envolvimento da atriz com a ONG Amazon Conservation, que receberá uma doação a partir dos valores arrecadados pelos presentes.

“Estou me associando à Amazon Conservation, que une ciência, inovação e a comunidade para proteger a floresta Amazônica, tão em necessidade de nossa ajuda atualmente. Estou feliz de fazer uma doação para a Amazon Conservation como parte de nossa parceria”, explica Lawrence.