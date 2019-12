Ano novo e vida nova. Deborah Secco levou esse tradicional ditado popular ao pé da letra, já que na reta final de 2019, a atriz mudou o visual radicalmente.

No seu perfil do Instagram, Deborah compartilhou nesta segunda-feira (16) uma foto em que seu cabelo está completamente diferente. Os fios curtos, com a raiz castanha e as pontas mais claras deram lugar a um comprimento bem mais longo e um tom ruivo.

”Atenção! Com você: Josimara!!! Ainda não posso contar muita coisa, mas 27 de janeiro está logo ali!!! Novo visual, novo ano e novas histórias!!!”, explicou a atriz na publicação. Deborah integrará o elenco da próxima trama da Rede Globo, Salve-se Quem Puder, que estreia em 2020.

Os seguidores amaram o resultado e aproveitaram o post para deixar um recadinho à Deborah. A apresentadora Thaís Fersoza foi uma delas. “Muito maravilhosa!!!! Como pode gente??? Cada transformação vc fica ainda mais linda!”, comentou. Já Marina Ruy Barbosa, nossa capa de dezembro, escreveu “bem-vinda” por conta do tom ruivo escolhido.

E as novidades não param por aí na vida de Deborah, viu? Segundo a colunista Fábia Oliveira, do O Dia, a atriz também fará uma participação especial no reality show Big Brother Brasil de 2020.

