De máscara em avião, Ana Furtado agradece apoio do marido no tratamento

Em tratamento contra um câncer de mama em estágio inicial, a apresentadora do “É de Casa” Ana Furtado, 44 anos, segue usando seu perfil do Instagram para esclarecer sobre o seu processo pelo qual está passando para se recuperar.

Desta vez, Ana agradeceu o seu marido, o diretor Boninho, por todo o apoio durante o tratamento. Na foto, registrada dentro de um avião neste último domingo (1), a apresentadora apareceu com uma máscara cobrindo seu nariz e sua boca enquanto estava ao lado do marido.

“Meu maridão parceiro! Melhor amigo e apoiador. Indo para SP. Ele participa hoje no júri do #showdosfamosos no Faustão e me acompanha na minha terceira sessão de químio amanhã. Amo muito”, agradeceu Ana em sua publicação.

Por meio de um vídeo em sua rede social, a apresentadora revelou que estava com a doença no dia 27 de maio, após passar por uma cirurgia para a retirada de um tumor após a descoberta do câncer de mama.

Ana ainda reforçou a mensagem para suas seguidores da importância do autoexame e de se cuidarem. “Caso ache algo estranho, procure um mastologista (médico especialista em mamas) como eu fiz. O autoexame não é um método diagnóstico e não substitui a visita ao mastologista, mas pode ser o primeiro sinal de alerta. Se cuide!”

Atualmente, a apresentadora está fazendo quimioterapia e utilizando métodos como a crioterapia( *Leia mais: Crioterapia: entenda processo de Ana Furtado para evitar queda de cabelo) para se recuperar da enfermidade sem sequelas graves.

