Ana Furtado faz post emocionante sobre sua primeira quimioterapia

Foram muitas etapas até chegar aqui. Desde o baque do diagnóstico, passando por todas as vezes em que tive que dar a notícia a alguém que amo, os instantes antes da cirurgia até o dia em que decidi abrir meu coração pra todos vocês por esse mesmo canal. Durante essa fase inicial, a força e o carinho que recebi – de familiares, amigos, médicos e todos que me enviaram mensagens – foi essencial. Minha fé, esperança e coragem para enfrentar as próximas etapas foram reforçadas e revigoradas. E acredito que compartilhar essa luta pode servir como força e inspiração para muitas pessoas – não apenas as que passam pelo mesmo processo que eu – mas também aquelas que vivem situações tão difíceis quanto. A primeira sessão de quimioterapia já passou. Muitas etapas ainda virão. E seguiremos juntos, firmes e nos fortalecendo no amor, no afeto e na fé. ❤

A post shared by Ana Furtado (@aanafurtado) on Jun 5, 2018 at 2:37pm PDT