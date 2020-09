Os looks (e as máscaras) das mulheres na estreia do Dança dos Famosos

A 17ª edição da Dança dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão, estreou neste domingo (21) em um formato diferente para os participantes, que precisam seguir protocolos rigorosos de segurança por conta da pandemia do novo coronavírus. Testes antes das apresentações e máscara são itens obrigatórios agora.

A modelo Isabeli Fontana é uma das 12 competidoras que encarou o desafio de explorar os limites do corpo diante do público. Isolada em São Paulo, após o cantor Di Ferreiro, seu marido, testar positivo para Covid-19, uma leve dor no peito e febre acenderam sinal de alerta. Ela já tinha feito um teste que deu negativo, mas o de sorologia apontou que Isabeli tinha anticorpos. “Peguei e não sabia”, disse em entrevista ao programa Altas Horas, da Rede Globo.

Depois do susto, aventurar-se com a dança é uma celebração da vida. “Posso dizer que estou surpresa comigo mesma. A semana foi bastante intensa de ensaios, achava que não tinha ritmo, que não conseguiria aprender a coreografia, mas o Igor é ótimo! Nos chamamos de casal ‘tudo ou tudo’, porque agora ou vai ou racha!”, diz sobre o professor Igor Maximiliano.

Para compensar a falta de experiência, a modelo acredita que um equilíbrio entre o físico e a mente ajudam bastante. “A minha preparação é alongar e aquecer o corpo. Preciso entrar no palco com o astral lá em cima, mas quando começa a contagem regressiva, respiro profundamente e deixo fluir ao som da música”.

O quadro ainda conta com André Gonçalves (ator), Belutti (cantor), Danielle Winits (atriz), Felipe Titto (ator), Giullia Buscacio (atriz), Guta Stresser (atriz), Lucy Ramos (atriz), Luiza Possi (cantora) e Marcelo Serrado (ator). Henri Castelli também tinha sido escalado para o time de participantes, porém uma cirurgia no joelho tirou o ator da competição. O ator Juliano Laham será o substituto.

Confira os looks e as máscaras usadas pelas mulheres nesta estreia do quadro, que teve o baladão como ritmo:

Lucy Ramos

Luiza Possi

Isabeli Fontana

Guta Stresser

Giullia Buscacio

Danielle Winits

O que falta para termos mais mulheres eleitas na política