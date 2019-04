Malhação terá, pela primeira vez, protagonista gay

A nova temporada de Malhação, da TV Globo, terá um protagonista gay pela primeira vez desde sua criação, em 1993. O personagem Guga, que será interpretado por Pedro Alves, entra em conflito com a sua sexualidade após o término do namoro com Meg, papel da atriz Giulia Bertolli, filha de Lília Cabral.

Na internet, Guga conhece Serginho (João Pedro Oliveira), jovem batalhador que trabalha numa loja em Ipanema. Ele vive em Duque de Caxias com o irmão Camelo (Ronald Sotto) e a avó Margarida (Ana Miranda). Os dois começam a conversar e marcam um encontro para se conhecerem melhor. É justamente nesse dia, ao retornar para casa, que Guga entra na van que une seu destino ao dos jovens Rita (Alanis Guillen), Raíssa (Dora de Assis), Thiago (Danilo Maia), Anjinha (Caroline Dallarosa) e Jaqueline (Gabz), depois de testemunharem juntos à situação de violência em que um jovem é retirado por homens armados do veículo.

Guga descobre que gosta de sua namorada apenas como amiga e começa a ter dúvidas em relação a sua orientação sexual, sofrendo também dificuldade em obter apoio de sua família, que é rica e preocupada com a imagem do filho.

Não é a primeira vez que Malhação aborda o assunto em seus enredos. Em “Malhação: Vidas Brasileiras”, os personagens de Pedro Vinícius e Giovanni Dopico protagonizaram o primeiro beijo gay da trama, em outubro do ano passado. Em 2017, em outra edição, a novela exibiu também um beijo entre duas mulheres.

“Malhação – Toda Forma de Amar” deve estrear em meados de abril.

Guga (Pedro Alves) e Serginho (João Pedro Oliveira) de Malhação: Toda Forma de Amar

