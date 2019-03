Mãe de Marina Ruy Barbosa anuncia brechó de luxo

A mãe de Marina Ruy Barbosa, Gioconda, compartilhou no Instagram seu novo projeto de consumo consciente.

Pouca gente sabe, mas desde novembro de 2018, ao lado de uma amiga, ela toca um brechó com peças de grifes novas e seminovas.

No Instagram, ela falou sobre a novidade pela primeira vez.

“É com muita alegria que divido com vocês um negócio que iniciei com minha grande amiga Maria! Um brechó de consumo consciente onde comercializamos peças de grife internacionais novas e seminovas!”, escreveu.

Legal, né? Para saber mais, é só conferir o @prelovedfashionbr.