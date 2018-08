Confira a festa de 40 anos de Fabiula Nascimento, a Cacau de “Segundo Sol”

Fabiula Nascimento, atriz que interpreta Cacau na novela “Segundo Sol”, completou 40 anos no sábado, dia 18. Em uma festa com um tema tropical, a artista comemorou seu aniversário em um clima “zen”.

Ela escolheu um ambiente aberto, cheio de árvores, no Rio de Janeiro, muito fresco, para combinar com a temática. A responsável pela decoração foi a designer de festas Lorena Duque, que revelou a inspiração: uma mistura de tropical e baiano.

Em uma área com gramado, onde o sol chegava com facilidade, almofadas e panos coloridos estavam dispostos no chão, trazendo conforto para os convidados que quisessem se sentar.

Leia mais: Horóscopo: previsões de Susan Miller para os signos em agosto

A mesa do bolo foi decorada com flores, galhos, diversas plantas e vários tipos de frutas. Os doces, que também faziam parte dos enfeites da decoração, tinham frutas frescas para dar um charme a mais.

O bolo branco foi feito pelo confeiteiro Alex Alvino. Tinha uma base que imitava o tronco de uma árvore e flores laranjas para combinar com todo o ambiente.

A atriz usou um vestido branco liso, que, assim como os outros elementos da decoração, combinou muito bem com o tema baiano e quente da comemoração.

Confira:

Leia também: Em rara aparição, filho de Sandy realiza parceria musical com a mãe

40tinha A post shared by Fabiula Nascimento (@fabiulaa) on Aug 19, 2018 at 10:19am PDT

Um charme esses detalhes Decor #lorenaduquefestas A post shared by LORENA DUQUE (@lorenaduquefestas) on Aug 20, 2018 at 3:47pm PDT

Veja mais: Como a Lua cheia de 26 de agosto vai afetar cada signo