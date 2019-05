Como os filhos de Britney Spears lidam com o transtorno mental da mãe

Britney Spears está com a sua saúde mental cada vez mais abalada. No mês passado, ela voltou a ser internada e, na última quarta-feira (15), seu empresário afirmou que a cantora pop deve encerrar sua carreira.

Para enfrentar a fase ruim, Britney está cercada de pessoas que se importam com ela, incluindo os filhos Sean Preston, 13 anos, e Jayden James, 12. A artista tem passado bastante tempo com os garotos depois de ter recebido alta. Segundo uma fonte próxima, eles comemoraram juntos o Dia das Mães.

“Britney ama seus garotos e está sempre animada para vê-los. Eles passam mais tempo na casa de Kevin (pai dos garotos), mas visitam Britney frequentemente”, conta a fonte à revista People.

Filhos de Britney Spears

Os filhos da cantora de 37 anos têm dado apoio à mãe enquanto ela lida com uma batalha legal em torno de sua tutela e com os ajustes feitos em seus medicamentos.

“Os garotos são incríveis. Eles são muito inteligentes e respeitosos. Ambos se dão bem na escola. Eles mantêm Britney informada sobre os projetos da escola”, afirma. “Eles entendem que o que ela tem é uma doença. Os dois parecem bem ajustados.”

Jayden e Preston também passam tempo com a avó, Lynne Spears, que, recentemente, entrou com uma moção legal para ser mantida informada sobre todos os assuntos relativos à tutela de Britney, que está em vigor com o pai, Jamie Spears, desde 2008.

Ainda de acordo com a fonte, em momentos complicados, como o que a cantora enfrenta atualmente, os garotos ficam na casa do pai e da madrasta Victoria Prince.

Tutela

Na última sexta-feira (10), Britney foi vista em um tribunal de Los Angeles com sua mãe, Lynne, para uma audiência de tutela. Entre os assuntos abordados, esteve “problemas com cuidados médicos”, crianças menores e informações privadas.

De acordo com a People, a cantora pediu certas liberdade sob sua tutela, mas o juiz não atendeu à solicitação. A próxima audiência será realizada no dia 18 de setembro.

Leia também: Certidão de Archie revela onde aconteceu parto de Meghan Markle

+ Como Jason Momoa conseguiu sua cicatriz no rosto e como ela o ajuda hoje