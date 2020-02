Veja fotos da atriz Emma Corrin caracterizada como Lady Di em ‘The Crown’

View this post on Instagram

A Squareson Square foi transformada na Nova York dos anos 80 para a nova temporada da The Crown. As cenas apresentam a estrela em ascensão Emma Corrin, que interpreta Princesa Diana na premiada série Netflix. Emma, 24, como a futura princesa do País de Gales, virou as cabeças enquanto passava pelo bairro do norte de Manchester em um terno com saltos brancos. fotos: @manchestereveningnews