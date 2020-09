Playlist VMA 2020

Domingo (30), é dia de VMA 2020 e a premiação da MTV promete ser um dos destaques do fim de semana. No ano mais desafiador para a indústria da música, com a flexibilização da quarentena , nos Estados Unidos, artistas irão se apresentar no evento em Nova York. Ainda assim, todos os envolvidos no VMA 2020 passarão por rigorosas medidas de segurança contra a Covid-19.

Serão vários palcos espalhados a céu aberto em NY, um palco em cada um dos cinco distritos da cidade e algumas apresentações em Los Angeles. Todas as performances serão sem plateia ou com público reduzido. Segundo o jornal New York Post, policiais vão fiscalizar para que todas as equipes e artistas estejam usando máscaras e cumprindo o distanciamento social, enquanto não estiverem no palco. Os envolvidos com a premiação que vieram de outros lugares chegaram à Nova York há 14 dias e se mantiveram isolados, segundo o porta-voz da Prefeitura explicou: “Eles podem participar da produção do show, mas eles irão apenas interagir com outros membros da equipe e irão cumprir a quarentena quando não estiverem trabalhando.”

A apresentação do evento vai ficar sob a responsabilidade da atriz Keke Palmer e, segundo a MTV, haverá sim um pré-show de quase 90 minutos. Fique ligada na MTV Brasil, que a transmissão começa às 21h. Para quem quiser assistir online, a alternativa é se inscrever no site da MTV norte-americana e assistir ao evento sem tradução simultânea.

Para te deixar atualizada com os indicados, Carol Humaytá, da equipe de design de CLAUDIA, preparou uma playlist muito especial no clima da premiação. “Selecionei as músicas que foram indicadas, na ordem em que estão super em alta“, explicou Carol. “A nova da Cardi B está em primeiro lugar em vários países, Blinding lights, do Weeknd também, assim como Watermelon sugar, do Harry Styles“, comenta ela.

Carol tem uma favorita. “Gosto muito da música Midnight sky, da Miley Cyrus porque ela ficou um tempinho sem aparecer e sem lançar nada e senti que ela voltou com tudo!! Vai rolar uma performance dessa música no VMA, então estou bem ansiosa pra ela”, riu. Outra aposta dela é Dua Lipa. “Estou adorando também, ela se arriscou bem nessa pegada meio anos 2000’s e adorei o conceito future nostalgia“, diz. Além disso, destaca Say Do, da Doja Cat, muito conhecida pelos usuários do Tiktok e que foi indicada. A curiosidade do VMA 2020 serão categorias adaptadas para quarentena, como “best quarantine performance” e “best music video from home”.

Aumente o som e vamos acompanhar os vencedores no domingo!



