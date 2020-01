Coachella anuncia Anitta e Pabllo Vittar entre as atrações

A organização do Coachella, festival de música que acontece na Califórnia, divulgou, nesta sexta-feira (3), o line up dos seis dias de festival e dois nomes brasileiros estão na lista. Anitta e Pabllo Vittar se apresentarão no evento nos dias 11 e 18 de abril.

Pabllo Vittar já fez participações especiais no festival, quando cantou a música Sua Cara ao lado de Major Lazer e Energia, com Sofi Tukker, mas é a primeira vez que seu nome aparece no line up. O nome de Anitta também foi destaque e a cantora carioca compatilhou a lista em seu Instagram comemorando o feito.

No dia da apresentação de ambas, o rapper Travis Scott será a atração principal. Outros nomes incluem Frank Ocean, Rage Against the Machine e Calvin Harris.

Nas redes sociais, os fãs celebraram a escalação de uma funkeira carioca e uma drag queen do Nordeste brasileiro para um dos maiores festivais do mundo. Alguns ainda começaram a torcer para que as duas subam ao palco juntas e se encontrem novamente para cantar Sua Cara.

