Anitta usa look inspirado em Beyoncé no Carnaval de Recife

Após o sucesso do Bloco das Poderosas em Salvador, Anitta já está pronta para a sua próximo apresentação. A cantora desembarcou no Recife neste sábado, 2, para comandar a festa Carvalheira na Ladeira, em Olinda.

Para o look, Anitta escolheu um look bem parecido com o que Beyoncé usa no clipe de “Crazy in Love”, de 2003. Nos stories do Instagram, a cantora entrou no clima do hit!

O tema escolhido por Anitta para o Carnaval deste ano é “Vale a Pena Ver de Novo”. Na última sexta-feira, 1, ela agitou o Bloco das Poderosas com figurino inspirado nas dançarinas do É o Tchan.

Qual será a próxima diva homenageada?!