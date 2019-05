Anitta fala sobre amizade com Pabllo Vittar após polêmica

Nessa quinta-feira (30), Anitta compartilhou em seu Instagram uma foto ao lado do pai. Entre os vários comentários elogiando pai e filha, uma fã pediu que Anitta e Pabllo Vittar voltassem a ser amigas.

“Anitta, eu queria tanto que você e a Pabllo voltassem a se falar”, escreveu a fã. Anitta respondeu deixando em aberto uma possibilidade de reconciliação. “Se um dia eu for procurada para algum esclarecimento ou conversa sincera, não tem motivo para não voltar”, afirmou a cantora.

Tensões na amizade

As cantoras eram amigas e gravaram juntas a música “Sua Cara”, que teve o clipe filmado em Marrocos. A relação de Pabllo e Anitta teria ficado estremecida por causa de um áudio em que Anitta fala sobre os gastos que teve com o clipe. Ela teria pago 70 mil dólares sozinha para as gravações e, depois do lançamento da música, Pabllo teria pedido 40 mil reais como cachê para participar de um show da amiga. Quando teve o valor negado, teria chamado Anitta de “pão dura”.

Será que vem uma reconciliação por aí?

