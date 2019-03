Claudia Rodrigues é transferida para Hospital Albert Einstein, em SP

Claudia Rodrigues, 47 anos, foi transferida para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na noite de sábado (23). A atriz tem esclerose múltipla e estava internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, desde quarta-feira (20).

A internação de Claudia foi confirmada pela assessoria de imprensa do hospital, mas não há nenhum detalhe sobre o estado de saúde. Além disso, o hospital também não informou se a comediante está no Centro de Tratamento Intensivo (CTI).

Adriane Bonato, empresária da humorista, afirmou que o estado de saúde de Claudia ainda não é bom. “Ela está no mesmo estado, mas um pouco pior porque agora não me reconhece mais. A informação de que ela está em coma induzido e com coágulos não procede”, disse ela em entrevista à QUEM.

A humorista revelou ao público que sofria de esclerose múltipla em 2006. A doença é conhecida por afetar o funcionamento do sistema nervoso.

