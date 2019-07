A emocionante homenagem de Cissa Guimarães ao filho que morreu

A atriz Cissa Guimarães fez uma emocionante ao filho Rafael, que morreu atropelado há exatos nove anos, no Rio. “Teu sorriso me sinaliza o caminho.

Teu Amor norteia meu coração.

Tua Existência dá sentido à minha.

Tua nova Vida me ensina a viver a minha.

Te agradeço sempre.”

Rafael Mascarenhas morreu em 20 de julho de 2010, após ser atropelado por Rafael Bussamra dentro do Túnel Acústico, que estava fechado para veículos, na zona sul do Rio de Janeiro. Mascarenhas andava de skate quando foi atingido pelo carro de Bussamra, que estava em alta velocidade.

À época, o motorista foi acusado de oferecer propina a policiais militares por conta do episódio. O pai dele foi condenado por corrupção. Em dezembro do mesmo ano, os PMs foram soltos e passaram a responder por corrupção passiva em liberdade.

