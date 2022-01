Anitta conquista novo patamar em sua carreira internacional

2022 mal começou e Anitta já tem inúmeros motivos para comemorar: após performar no especial de fim de ano da cantora Miley Cyrus, nos Estados Unidos, a Sony Music Publishing anunciou nesta segunda (3) que a superstar brasileira assinou um contrato de administração editorial global com o selo. Essa é a mesma companhia que gerencia os catálogos musicais de artistas icônicos como Lady Gaga, Beyoncé, Rihanna, The Beatles, Queen e Pharrell.

Veja também: Veja os brasileiros que foram destaque no Grammy Latino 2021

O contrato possibilita que Anitta trabalhe diretamente com os times de executivos da Sony americana e também com a divisão latina do país. Isso inclui as Vice Presidentes Senior Amanda Hill e Katie Welle. Monica Jordan — diretora criativa da U.S. Latin — também irá auxiliar alguns dos próximos passos da cantora.

Em comunicado à imprensa, Anitta afirmou que está entusiasmada em juntar-se à família Sony Music Publishing: “Ansiosa para continuar promovendo minha música em escala global, com grandes expectativas em relação aos resultados dessa nova parceria”, disse. Que poder, hein?

Vale lembrar que a artista já coleciona inúmeros feitos impressionantes em sua trajetória musical: em 2019, cantou ao lado de Madonna na canção “Faz Gostoso”, do álbum Madame X. No ano passado, o single “Girl From Rio” fez barulho nos Estados Unidos e chegou a atingir o top 40 das rádios americanas.

Continua após a publicidade

E recentemente, “Faking Love” — sua parceria com a rapper em ascensão Saweetie — ultrapassou vinte milhões de visualizações apenas no Youtube. “Envolver”, single em espanhol da artista, também começou a dar indícios de sucesso nas rádios estadunidenses. Outras colaborações de Larissa Machado incluem Cardi B, DJ Snake, Sean Paul e J Balvin. Em julho deste ano, ela se apresenta num dos palcos principais do Lollapalooza Paris.

“Anitta rompe barreiras, vence todas as resistências e domina plateias cada vez maiores com sua música carregada de espontaneidade. Suas canções não respeitam fronteiras”, disse Aloysio Reis, Managing Director da Sony Music Publishing Brasil, também em comunicado à imprensa.