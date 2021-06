Príncipe Charles cria suposta estratégia para não encontrar Harry

De acordo com o jornal The Sun, pelo jeito o príncipe Charles realmente ainda não se entendeu com Harry e a nora Meghan Markle. A hipótese foi levantada por conta de um evento que será promovido em julho, data em que a princesa Diana completaria 60 anos.

Em vez de reservar a agenda para estar presente na inauguração da estátua de Lady Di, Charles decidiu sair do Reino Unido e ir para a Escócia com sua esposa Camila. O motivo para sua ausência seria Harry, que deve comparecer nesta homenagem à mãe.

“Charles vai deixar os filhos resolverem isso. Harry vai precisar ficar em quarentena por pelo menos cinco dias quando chegar à Inglaterra, provavelmente em Frogmore Cottage em Windsor”, disse uma fonte ao veículo, que ainda afirmou que Charles deixou bem claro que não faz questão de encontrar o caçula e a nora.

Apesar da relação ainda abalada pela última entrevista de Harry e Meghan, o príncipe William, Kate Middleton e os filhos estarão presentes no evento, que vem sendo planejado desde 2017. Logo, o encontro dos irmãos não poderá ser evitado, assim como no funeral do príncipe Philip.

“Não houve nenhum bate-papo pessoal ou conversas adequadas, apenas uma troca muito breve e mínima de mensagens de texto. O relacionamento ainda está muito tenso e não há sinais de que haverá qualquer tipo de união em breve. Eles estarão juntos no evento em respeito à mãe”, destacou outra fonte sobre a relação dos irmãos.