Céline Dion adota o corte do ano

Céline Dion, 51 anos, está mais plena do que nunca. Durante a Semana de Moda de Paris, que aconteceu nesta semana, a cantora apareceu com looks super originais Ame ou odeie, é difícil passar incólume pelas vestimentas ousadas da cantora. Ela também surgiu com um novo corte de cabelo.

Celine adotou o famoso long bob, corte que tem feito muito sucesso entre as famosas. O comprimento do cabelo fica na altura dos ombros e, no caso dela, os fios são bem lisos.

Confira o resultado da transformação:

