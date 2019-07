Os looks de Céline Dion deram o que falar na semana de moda de Paris

A Semana de Alta Costura de Paris acabou de começar e, mais uma vez, Céline Dion roubou a cena com seus looks únicos para assistir aos desfiles, que começaram no domingo (30) e vão até a quinta-feira (4). Este ano, os stylists Sydney Lopez e Pepe Muñoz são os responsáveis pelas escolhas da atriz.

Para sua chegada a Paris, Céline vestiu um macacão da coleção de primavera da Chanel. O cinto e as alças com o logo da marca e a sandália de salto deram um ar mais sofisticado para o look esportivo.

No mesmo dia, a cantora ousou vestindo apenas um maiô estampado e um blazer longo com a mesma estampa. O look da marca Off-White fez parte do desfile da marca apenas uma semana antes.

Mesmo de calça jeans, este look de Céline não é nada básico. O modelo assimétrico foi combinado com um top rosa claro de plumas e salto do mesmo tom.

Para o desfile da Miu Miu, Céline escolheu um vestido da coleção 2020 da marca. O modelo rosa chama atenção pelos drapeados e babados na lateral e o enorme laço preto.

Depois do desfile, a cantora foi dar um passeio por Paris. Para isso, escolheu um vestido curto amarelo combinado com um blazer, da coleção de 2017 de Ronald van der Kemp. Nos pés, scarpins Jammy Choo.

Para o desfile da marca Schiaparelli, Céline vestiu um modelo feito especialmente para ela pelo diretor criativo da marca, Daniel Roseberry. O vestido preto plissado foi combinado com luvas até os cotovelos e um acessório de cabelo nada discreto.

A designer holandesa Iris van Herpen é conhecida por seus vestidos tridimensionais. Para seu desfile, Céline Dion vestiu uma das peças da coleção de primavera 2019 da designer, um vestido vermelho e preto com decote profundo.

O vestido perolado com mangas enormes foi a escolha da cantora para o desfile de Alexandre Vauthier. O modelo faz parte da coleção primavera-verão 2019 do designer.

Nos últimos looks que Céline usou em Paris, o que chamou atenção foi um acessório. O colar com um pingente de coração é uma réplica do usado pela personagem Rose no filme Titanic.

Leia mais: Quem é a capitã do navio de refugiados que foi presa

+ Príncipe Harry faz linda homenagem à mãe, a Princesa Diana

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA