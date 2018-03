Se você está em busca de mudanças na sua vida, uma boa notícia: o próximo dia 17 pode ser positivo para você, segundo os astros. Dois fenômenos astrológicos acontecem nesse dia e se refletirão nos signos, de acordo com a nossa colunista Susan Miller.

No dia 17 de março, Marte sairá de Sagitário. Ele é considerado o planeta da força individual e quando está em Sagitário pode representar muita impulsividade. Além disso, no mesmo dia acontece a Lua nova, representando o início de um novo ciclo lunar. Veja como esses fenômenos afetarão o seu signo, de acordo com a leitura da astróloga mais famosa do mundo.

Peixes

20/2 a 20/3

Marte em Sagitário até 17 dará energia para sua carreira. Fale com lideranças, mostre seu potencial. Nesse mesmo dia, a Lua nova no seu signo a estimulará a viajar.

Áries

21/3 a 20/4

A Lua nova, dia 17, pede repouso. Você estará reflexiva. Se for necessário, recorra a um terapeuta ou outro profissional com quem possa conversar. De 17 de março a 15 de maio, Marte, na sua área da carreira, trará grandes oportunidades, mas mantenha os olhos abertos.

Touro

21/4 a 20/5

No dia 17, a Lua nova em Peixes intensifica o convívio com os amigos. Você deve ir a ótimas festas. Com isso, os gastos aumentarão. Fique de olho para não perder o controle do orçamento. Depois do dia 17, Marte entra em Capricórnio, trazendo mais chances de viajar.

Gêmeos

21/5 a 20/6

No dia 17, quando acontece a Lua nova, o foco recai sobre sua carreira. Algo grande está em construção. Plante muitas sementes nesse dia e nos quatro seguintes, pois elas trarão resultados durante um ano inteiro, garantindo mais dinheiro e reconhecimento. Não só as parcerias de negócios estarão fortes mas também as amorosas. Você levará mais a sério o par, dando-lhe atenção e colocando energia para que as coisas evoluam.

Câncer

21/6 a 21/7

Viajar é uma boa pedida. Não precisa ir muito longe; basta uma escapadinha para um visual bucólico e tranquilo. Se estiver pensando em algo mais complexo, espere pela Lua nova, no dia 17. As conjunções estarão tão fortes que irão beneficiar aventuras a dois, aumentando a atração entre vocês.

Leão

22/7 a 22/8

Mais para a frente, com a Lua nova, no dia 17, o parceiro entra na discussão, pois o foco serão planos financeiros conjuntos. Talvez vocês revejam um compromisso ou façam um investimento, como comprar um apartamento. O ideal é que pensem em coisas que tragam estabilidade e bons resultados a longo prazo. Nesse período, seu magnetismo estará em alta, atraindo entes queridos e o amado.

Virgem

23/8 a 22/9

Marte estará no seu setor da casa até o dia 17, aumentando a vontade de reformar ou cuidar mais do lar. Nos últimos três anos, até dezembro passado, Saturno ocupou esse lugar no seu mapa, complicando decisões e levando problemas ao seu estilo de vida. Agora, sem os testes do planeta, é provável que tudo mude para melhor.

Libra

23/9 a 22/10

Se puder, faça uma viagem breve antes de Marte sair de Sagitário, no dia 17. Depois dessa data, você deve se voltar para o lugar em que mora e se empenhar em construir outro estilo de vida. Com a Lua nova, também no dia 17, sua imaginação vai voar. Se tiver um projeto artístico, leve-o a sério; ele pode fazer você ser notada.

Escorpião

23/10 a 21/11

Os gastos estão altos desde janeiro e só devem começar a diminuir depois do dia 17, quando Marte deixa Sagitário. A Lua nova em Peixes, no mesmo dia, traz dois convidados especiais para o seu mapa: Netuno, planeta do amor incondicional, e o Sol, que dá forças e assegura a vida. Os três juntos vão criar uma oportunidade memorável para o romance. Será um momento simbólico, ideal para quem pensa em aumentar a família ou levar a relação a dar o próximo passo.

Sagitário

22/11 a 21/12

Até o dia 17, Marte fica no seu signo, favorecendo o ânimo e o espírito batalhador. O planeta colocará seus feitos em evidência. Depois dessa data, a casa entra em foco. Talvez você tenha que fazer uma obra para se precaver de um desastre maior ou precise mudar de endereço. É provável que gaste mais do que estava planejando. Tente conter despesas desnecessárias e eleja prioridades.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Marte estará no seu signo a partir do dia 17. É a primeira vez em dois anos que isso acontece, dando-lhe enorme vantagem em qualquer questão competitiva. Use essa energia a seu favor, iniciando aquele sonhado empreendimento.

Aquário

21/1 a 19/2

A partir do dia 17, com a Lua Nova, inicia-se uma fase de planejamento a longo prazo. Com um ritmo mais leve, você poderá reservar tempo para pensar nos seus planos e organizar o orçamento. Será também o momento de plantar sementes. Se estava pensando em um empreendimento, avalie com cuidado e não duvide das suas capacidades.