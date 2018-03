Morre a atriz Tônia Carrero, aos 95 anos

A atriz Tônia Carrero morreu na noite do último sábado, por volta das 22h15, aos 95 anos de idade.

A informação foi confirmada à GloboNews pela família da artista. Ela teve parada cardíaca durante cirurgia para tratar uma úlcera, em clínica particular do Rio de Janeiro.

Maria Antonieta Portocarrero Thedim nasceu em 23 de agosto de 1922, no Rio de Janeiro. Conforme narrado em texto biográfico do projeto Brasil Memória das Artes, estudou educação física e casou-se com o artista plástico e diretor de cinema Carlos Thiré. Estreou como atriz aos 25 anos no filme Querida Suzana, de Alberto Pieralise, que tinha no elenco Anselmo Duarte e Nicette Bruno. Tornou-se uma das maiores estrelas do cinema brasileiro, em produções como Apassionata (1952), Tico-tico no Fubá (1952) e É Proibido Beijar (1954). No teatro, a lista de peças incluem uma montagem de Otelo, de Shakespeare, em 1956. Na TV, atuou em Sangue do Meu Sangue, Pigmaleão 70, O Cafona, Água Viva, Sassaricando, entre outras novelas.

Descendentes como o filho Cecil Thiré e os netos Luisa Thiré e Miguel Thiré seguiram o mesmo ofício da mãe. No dia 6 de fevereiro, Cecil (de camisa rosa) publicou foto a foto abaixo, em que a família está reunida em torno de Tônia.

Informações sobre o velório ainda não foram divulgadas.