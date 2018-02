Carnaval 2018: como os famosos aproveitam o feriado

Surreal! Mais um ano arrastando essa pipoca sem igual do Carnaval de Salvador. Muito obrigada ao povo dessa Bahia que me recebe como se eu fosse daqui, pois é assim que eu me sinto. Ontem fizemos um carnaval eclético, cheio de misturas, do jeitinho que nosso Brasil é! "Os clipes de Anitta": esse é o tema do meu Carnaval esse ano, pra que fazer lembrar toda a nossa trajetória até chegarmos aqui. Vestida exclusivamente pela @cea_brasil de "Essa mina é louca" iniciamos o carnaval com o pé direito. Obrigada @bahiatursa , governo do estado, @oboticario , @fiquedivacomniely , @cheetos_brasil por tornar isso possível. Obrigada minha equipe pelo trabalho duro. Obrigada meu público pela energia sem igual ❤ Muito Feliz

A post shared by anitta 🎤 (@anitta) on Feb 10, 2018 at 9:24am PST