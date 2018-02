Como cuidar da pele, dos pés e dos cabelos em época de Carnaval

Nem só maquiagem, dança e paquera foram um Carnaval. Com dias intensos de folia, muitas vezes, nosso corpo acaba se desgastando. Porém, com os cuidados certos, é possível manter o seu bem-estar. Conversamos com a dermatologista Renata Marques, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, para lhe ajudar a manter a saúde da sua pele, dos seus cabelos e de seus pés ao longo dos quatro dias de festa.

Pele

Cuidados para os dias de folia antes de fazer a maquiagem.

Primeiro passo: Limpar bem a pele com produtos específicos para cada tipo ou água micelar que vai bem com todos. Importante fazer movimentos circulares para estimular a circulação sanguínea.

Segundo passo: Hidratação! Mesmo nos casos de pele oleosa, é preciso repor a água para a limpeza não causar efeito rebote e, assim, a pele produzir mais óleo. Dê preferência a produtos de textura leve e fácil absorção para a pele não ficar com aspecto pesado.

Terceiro passo: Aplicar filtro solar de toque seco e, em seguida, um produto de efeito blur para fechar os poros, atenuar linhas de expressão e deixar a pele com aspecto sequinho. O filtro solar é fundamental, hein? Afinal, nos bloquinhos a pele fica muito exposta à radiação solar.

Pés

Como recuperar do inchaço depois de passar o dia pulando nos bloquinhos.

Para tratar o inchaço decorrente do Carnaval, é recomendado colocar os pés para cima em casa! Deite-se na cama e apoie o calcanhar na parede sempre que chegar do bloquinho.

Além disso, massagens com água morna e creme para os pés também ajudam muito. Vale encher uma bacia com a água morna e colocar bolinhas de gude para pisar sobre elas durante 15 minutos. Isso ajuda bastante a diminuir o edema e a dor nos pés.

Se você for para a praia, um truque é fazer um montinho de areia e pisar com o meio dos pés sobre esse montinho para massageá-los.

Cabelos

Antes do Carnaval: É importante tratar para aguentar os estragos decorrentes do calor, suor, exposição ao sol e do uso intenso de tintas e sprays. Vale investir em uma boa hidratação nos dias que antecedem a folia e apostar em óleos com vitaminas para fortalecer a saúde dos fios.

Após o Carnaval: Hora de apostar em produtos para restaurar os fios dos danos! Talvez seja o momento de fazer um tratamento de reconstrução e reparação, além de investir em uma hidratação caprichada.

