Guia do glitter: os tipos, como fixar e como tirar tudo

Chegou a época mais brilhante do ano! Os blocos de Carnaval já começaram e a vontade agora é de colocar glitter na cara até para ir trabalhar, não é mesmo? Então pode preparar a pele, porque são várias as opções de brilho colorido para arrasar na folia.

A urbanista paulistana Vivi Tiezzi trabalha ao lado da Rua 25 de Março – considerada o paraíso para as compras de fantasias –, em São Paulo, e foi se especializando no assunto por gostar muito de glitter. “Para cada fantasia eu testo algo novo e vou descobrindo. E eu me fantasio quase o ano inteiro!”, conta.

A Vivi compartilhou suas dicas no Instagram Stories – como usar, como fixar e como tirar tudo – e CLAUDIA agora dá uma incrementada para garantir o sucesso do seu Carnaval. Se joga!

TIPOS DE GLITTER

Poliéster

Segundo a urbanista, esse é o melhor custo-benefício. A chance de ser encontrado em papelarias e armarinhos é grande. Ele deixa um efeito suave sobre a pele, intensificando a medida que se vai adicionando produto.

Efeitos:

Maquiagem

Uma ótima opção para garantir muito brilho e cor intensa. “A melhor cobertura”, garante Vivi. Além disso, a diversidade de cores produzidas pelas marcas é grande – uma mais bonita que a outra.

Efeito:

Glitter de unha

O queridinho do momento! O pozinho mais parece um confete brilhante em versão reduzida. Segundo a paulistana, essa é a opção ideal para quem quer causar impacto. Ele pode ser aplicado bem esparso sobre a pele, mas fica lindo mesmo é concentrado formando um caminho de luz e brilho poderoso.

Não se engane pelo nome: não é para passar esmalte na cara, a denominação se dá por ser o mesmo material usado para deixar as unhas brilhantes.

Efeito:

Quilo

Esse é para o encher os olhos dos apaixonados por brilho! Se você pretende cobrir grandes partes do corpo com glitter, é nessa versão por quilo que você deve apostar. Ela é encontrada em lojas especializadas em produtos carnavalescos para profissionais. O estoque abaixo é da Vivi. Já pensou ter um desse em casa?

Efeito:

Escolar

Esse é o tipo mais barato e fácil de achar, mas funciona apenas como quebra-galho. Quando aplicado, seu efeito é o mais grosseiro se comparado aos outros. O nome escolar não é à toa: prefira essa opção para incrementar fantasias e colorir cartazes.

Efeito:

Biodegradável

Alguns pesquisadores apontam que o glitter – chamado por eles de “microplástico” – prejudica a vida nos oceanos. Por isso, começaram a surgir opções biodegradáveis – que não garantem o mesmo brilho, mas deixam um efeito colorido e cheio de vida no rosto.

Efeito:

COMO FIXAR

Quem já passou glitter pelo menos uma vez na vida, sabe que ele fixa fácil na pele, mas grande parte acaba caindo, estragando todo o make. “Qualquer coisa grudenta ajuda”, conta a urbanista. Ela indicou as suas opções favoritas para garantir um make ao longo do bloco todo:

Hidratante labial: Bom para ajudar a deixar as bochechas brilhantes.

Cola em bastão: Ideal para cobertura total. Por ser material escolar, a maioria é atóxica – assim as crianças não correm riscos se ingerir –, então não faz mal à pele.

Gel fixador: Aquele mesmo usado para fazer um coque impecável no balé. Ótima opção para corpo e cabelo!

Pomada de cabelo: Serve para todas as partes do corpo.

Primer: Apesar de ser caro, é um bom investimento para as amantes de maquiagem. Ideal para aplicar glitter apenas na região dos olhos.

DICA DE OURO: Spray fixador por cima de tudo!

COMO TIRAR

Os produtos acima não só são importantes para prolongar o look, como também ajudam na hora de eliminar todos os brilhinhos da sua pele. “Quando você passa algumas dessas melecas para grudar o glitter, forma-se uma camada entre ele e a pele. Na hora que você lavar, essa meleca vai derreter e levar o glitter junto”, justifica Vivi.

Mas existem outros produtos-amigos na hora de tirar toda a maquiagem: fita crepe e esfoliante.