Participante mexicana do BBB 23 sofre assédio de MC Guimê e Cara de Sapato

Na última quarta-feira (15), durante uma festa do Big Brother Brasil 2023, a participante mexicana Dania Mendez, que está fazendo um “intercâmbio” do BBB com o reality do México La Casa De Los Famosos, sofreu assédio de mais de um dos confinados – no caso, MC Guimê e Cara de Sapato.

A influenciadora digital mal chegou na casa e teve que lidar com uma recepção pavorosa. Nos vídeos, que estão circulando as redes sociais, MC Guimê aparece acariciando as costas da moça e descendo a mão até as nádegas dela.



Assédio, beijo forçado, gente agarrando o tempo todo. Nojeira oq fizeram com essa Dania na festa, vergonhoso #BBB23 pic.twitter.com/wAtvxCIpaT — BAILE DA NQA 🏁🦅 (@Alanazevedoarte) March 16, 2023

Momentos depois, Dania Mendez vai dormir e Cara de Sapato simplesmente não a deixa em paz. Ele a puxa, pede beijo, a acaricia e ainda deita com ela. A influenciadora diz que não quer e a cena se repete, até que Cara Sapato força um beijo na participante.

Inclusive uma das mulheres do BBB, Marvvila está presente na situação e é conivente com o que está acontecendo. Ela fala para Dania beijar o ex-lutador, assim como outras pessoas no quarto, que assistem o que está ocorrendo e não fazem nada.



As pessoas estão postando aqui como se tivesse lindo essa investida do Sapato com a Dania, quando na verdade ele está sendo extremamente INVASIVO e INCONVENIENTE. Ela já disse que NÃO QUER e ele não sai de cima dela. #BBB23 pic.twitter.com/w4wbxuN8L4 — emer (@emerzou) March 16, 2023

Para bom entendedor meia palavra basta, e no quesito imagens, tem de sobra. Em outro vídeo, vemos o participante beijar a influenciadora depois dela ter negado o pedido diversas vezes:

Vocês não estão preparados pra essa conversa . Mas isso aqui também foi assédio #BBb23 pic.twitter.com/jAKQ02de0w — Kyle 🥬 (@OsupremoKaio) March 16, 2023

Além dos telespectadores, quem também se pronunciou sobre o ocorrido foi Lexa, esposa de Guimê. Durante a madrugada, ela se manifestou no Twitter dizendo que sabe se valor e que está chateada, pois sempre apoiou o marido.

“Eu sei a mulher incrível que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas. Quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilha. Não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer”.

Eu sei a mulher INCRÍVEL que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas… quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer. — Lexa (@LexaOficial) March 16, 2023

Ela recebeu o suporte dos fãs e finalizou o desabafo com: “Eu não tô bem.. preciso de um tempo pra mim. Até logo, não sei quando voltarei por aqui”. Os internautas que acompanham o BBB 23 subiram a tag de “assédio” no Twitter e estão exigindo que Cara de Sapato e MC Guimê sejam expulsos da casa.

Mas, afinal, o que conta como assédio?

As situações que Dania Mendez passou são consideradas um tipo de abuso. Na prática, a atitude de Guimê e Sapato pode ser considerada importunação sexual, que nada mais é do que o assédio sexual cometido fora do ambiente do trabalho (para este tipo, previsto por lei, é preciso existir uma diferença de hierarquia). Dentro da sociedade patriarcal em que vivemos, muitas vezes, esses acontecimentos podem passar despercebidos, estando enraizados em ambientes machistas. É ótimo ver que, com o passar dos anos, há uma percepção maior disso na internet.

Vale dizer que nem sempre a importunação sexual ou o assédio vem acompanhado de uma abordagem rude. Cantadas na rua, olhares, gestos e qualquer toque em seu corpo que não tenha seu consentimento é um comportamento assedioso. Ainda que venha em forma de carícia, como vemos nos vídeos dos participantes do BBB 23. Os toques e “carinhos” de Cara de Sapato não foram consensuais.

Qualquer palavra, gesto ou situação em que você tenha se sentido desconfortável – seja no trabalho, transporte público ou festa, pode ser considerado um tipo de assédio. Uma pesquisa recente feita no Brasil mostrou que 30 milhões de mulheres sofreram abusos no país em 2022.

Fui assediada, o que fazer?

É extremamente importante citar que assédio sexual é crime, definido no artigo 216-A do Código Penal. Caso você tenha passado por um abuso e não sabe como proceder, existem canais de comunicação que podem ajudar. Caso aconteça no ambiente de trabalho, é importante buscar a ajuda da área de Recursos Humanos da empresa. Qualquer caso de violência contra a mulher pode ainda ser reportado na Central de Atendimento à Mulher, discando o número 180. A denúncia pode ser anônima, e Defensoria Pública, Ministério Público ou Delegacias da Mulher também podem te auxiliar.

Há também o Canal Mulher AMAGGI, exclusivamente utilizado para identificação e apuração de casos de assédio, discriminação ou qualquer ato de violência contra a mulher. É possível fazer denúncias pelo site ou através do telefone 0800 647-0004, discando a opção 4 (quatro). O atendimento conta apenas com mulheres no horário comercial, de segunda à sexta das 08h às 18h. Fora deste horário, se o atendente de plantão for um homem, a vítima pode solicitar a trocar e pedir para falar com outra mulher.

Presenciei uma situação de assédio, como proceder?

Diferente do que vimos no BBB 23, os participantes viram Dania Mendez ser assediada e não se intrometeram. Se você tiver presenciado algo na rua, trabalho, transporte público, tente ajudar se possível, sem que seja uma situação de risco – se for, acione a polícia. A vítima pode não ter noção do que está acontecendo, precisará de apoio e acompanhamento até um lugar seguro.