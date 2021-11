Ausência de Camila Queiroz em ‘Verdades Secretas’ teria irritado elenco

O set de “Verdades Secretas 2” ficou vazio sem Camila Queiroz, o que teria irritado a equipe e o elenco da produção, segundo reportagem publicada pelo UOL. A saída repentina da atriz da Globo fez com que houvesse um atraso nas gravações, que serão adaptadas sem a protagonista.

Estar no estúdio demanda uma logística complicada, principalmente em meio a pandemia de Covid-19. Os protocolos são ainda mais rígidos, é necessário que todos no set sejam submetidos a testes. Uma série de cuidados também precisa ser seguida para que as gravações sejam feitas com segurança.

A notícia de que Camila não será mais Angel, a protagonista da produção, caiu como uma bomba e não foi bem recebida pelo elenco, já que as gravações tiveram que ser interrompidas.

Saída da Globo

A Rede Globo divulgou um comunicado informando que ela teria exigido “um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis”.

Camila, porém, explicou por meio de um comunicado divulgado em sua conta do Instagram, que o roteiro da personagem apresentado no início das gravações teve um outro rumo ao longo da produção. O texto diz ainda que a emissora teria tentado “puni-la” pelo fim do contrato.

“A atriz continuou gravando confiante de que o teor da trama seria encaminhado para o final original que havia sido combinado desde o princípio, conforme a empresa e seus funcionários prometiam para a atriz a todo tempo. Inclusive, a diretoria da casa chegou a enviar para a assinatura da atriz um pré contrato manifestando explicitamente o seu interesse de mantê-la na terceira temporada de Verdades Secretas como protagonista”, aponta a nota.

No dia 18, a atriz apareceu nos stories em lágrimas dizendo estar muito abalada com a situação. E que espera se sentir mais forte com o tempo para dividir com os fãs o que de fato aconteceu. “Enquanto isso, a gente vai criando forças aqui para se recuperar do choque”, finalizou.