Ivete Sangalo é barrada por segurança em show de Marília Mendonça

Que Marília Mendonça coleciona uma legião de fãs, todo mundo já sabe! Mas, neste domingo (15), a cantora foi surpreendida durante o seu show, no Salvador Fest, por uma admirada pra lá de especial: Ivete Sangalo. A cantora também era uma das atrações do evento.

A jurada do The Voice Brasil fez uma surpresa à Marília e invadiu a apresentação da amiga para abraça-la. No entanto, um dos seguranças não reconheceu Veveta e tentou tirar a rainha do axé do palco. Para completar o deslize, outro homem teve que orientar o profissional a deixar Ivete cumprimentar Marília.

Depois da confusão, as duas se abraçaram com muito carinho. Sobre a participação da baiana, Marília disse: “Vai me fazer chorar no começo do show. Uma invasão dessas… Eu vou falar um negócio, viu. Um beijo, meu amor. Obrigada!”, agradeceu ainda no palco.

Confira o vídeo do momento inusitado.

