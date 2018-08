Aconteceram três eclipses no último mês: um lunar em 12 de julho, outro no dia 27 e um solar no dia 11 de agosto. O fenômeno é conhecido pelos amantes de astrologia por afetar drasticamente a vida de todos. A astróloga, Susan Miller, no entanto, comenta o lado positivo deles.

“Eclipses muitas vezes trazem choque, mas eles nos movem para frente. Depois de atravessar para o outro lado de uma ravina profunda e aterrorizante através de uma velha e frágil ponte de madeira, olhe por cima do seu ombro. A ponte velha quebra tudo. Não há caminho de volta”, disse em publicação no Facebook.

Se a sua vida foi brutalmente afetada pelos três últimos eclipses, este é o momento perfeito para iniciar um novo ciclo e apostar em projetos que você vinha adiando há anos.