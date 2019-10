Bruna Marquezine beija irmão de Giovanna Ewbank, Luca, em festival

Bruna Marquezine curtiu o Rock In Rio ao lado dos amigos, inclusive de Gian Luca Ewbank, irmão da apresentadora Giovanna Ewbank, com quem trocou beijos no festival. O artista plástico já foi namorada da também atriz Giovanna Lancellotti.

Em um vídeo publicado pelo jornalista Léo Dias, dá para ver os dois em clima de romance e trocando beijos na área vip do evento. Junto deles também estavam Giovanna, Bruno Gagliasso e Maísa.

Na hora de ir embora, eles saíram da Cidade do Rock juntos. Porém, nenhum dos dois comentou sobre a troca de carinho.

