Britney Spears se pronuncia após agressão em Las Vegas

Na última quarta-feira (05), a internet parou com a agressão sofrida por Britney Spears em um hotel de luxo em Las Vegas. Na ocasião, a cantora toca no ombro do jogador da NBA, Victor Wembanyama, para tentar tirar uma foto, mas leva um tapa no rosto de um de seus seguranças.

Na quinta-feira (06), depois de fãs de Britney clamarem por um pedido de desculpas nas redes sociais, Wembanyama finalmente se pronunciou publicamente em uma entrevista. Ele afirma não ter visto o momento em que a cantora foi agredida pelo fato do saguão do hotel estar cheio. “Estava caminhando com alguns membros da equipe de segurança em direção a um restaurante. Estávamos em um saguão e havia muitas pessoas, algumas delas me chamando, obviamente. Uma pessoa estava me chamando de ‘Senhor, Senhor’ e me segurou por trás”, afirma.

Victor também contou não saber de que se tratava de Britney Spears no momento da agressão, além de afirmar que a cantora o agarrou por trás. “Não vi o que aconteceu porque estava andando e tínhamos combinado de não parar. Mas a pessoa me segurou por trás, não no ombro, me segurou por trás. Só sei que os seguranças a empurraram, não sei com que força. Não parei para olhar, segui andando”, disse o jogador rodeado pela imprensa.

Jogador diz que não sabia que Britney Spears tentou abordá-lo. Victor Wembanyama: “Eu estava andando e disseram para não parar, só sei que os seguranças a empurraram, continuei andando e curti um bom jantar”. pic.twitter.com/mBt1WAa7Ur — José Norberto Flesch (@jnflesch) July 7, 2023

O que diz Britney Spears

Mais tarde, Britney publicou em seu Instagram sua versão sobre o que aconteceu, desmentindo as afirmações do jogador sobre ter sido segurado.

“Havia muito barulho, então dei um tapinha no ombro dele para chamar sua atenção. Estou ciente da declaração do jogador em que ele menciona que ‘eu o agarrei por trás’, mas simplesmente dei um tapinha no ombro dele. Seu segurança então me ‘devolveu’ no rosto sem olhar para trás, no meio de uma multidão, quase me derrubando e tirando meus óculos.”

A cantora também refletiu sobre a violência crescente, e disse estar aguardando um pedido de desculpas por parte do jogador e sua equipe. “A violência física está ocorrendo com muita frequência neste mundo. Muitas vezes, atrás de portas fechadas. Apoio todas as vítimas e meu coração está com todos vocês! Ainda não recebi um pedido de desculpas público do jogador, do segurança dele ou de sua organização. Espero que eles o façam.”

Veja a declaração completa de Britney:

Ver esta publicação no Instagram