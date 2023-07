Taylor Swift lança ‘Speak Now (Taylor’s Version)’

Foi lançada hoje a mais nova regravação de Taylor Swift, Speak Now (Taylor’s Version), em todas as plataformas digitais, então vamos esquecer de tudo e encontrar a cantora na chuva! O lançamento é uma nova gravação do seu terceiro álbum de estúdio, Speak Now, com as 22 faixas originais, e mais 6 músicas inéditas.

Speak Now (Taylor’s Version)

Taylor Swift anunciou o lançamento da regravação de Speak Now em um dos seus shows da The Eras Tour, emocionando todos os fãs. Mas ela também fez um post extremamente emotivo nas redes sociais, por se tratar de um dos álbuns mais queridos de sua carreira.

“Me enche de orgulho e alegria anunciar que minha versão de Speak Now será lançada em 7 de julho (bem a tempo para 9 de julho, se você sabe, você sabe). Eu fiz Speak Now, completamente escrito por mim mesma, entre os 18 e 20 anos. As canções que surgiram dessa época da minha vida foram marcadas por sua honestidade brutal, confissões diarísticas não filtradas e melancolia selvagem. Eu amo este álbum porque ele conta a história de crescer, se debater, voar e cair… e viver para falar sobre isso”, contou Swift em suas redes sociais.

O álbum conta com todas as músicas originais – claro, regravadas por Taylor, 13 anos mais velha – e com 6 músicas “From The Vault”, ou seja, do cofre de músicas que não chegaram a fazer parte do álbum original, mas que foram escritas para ele. “Eu sempre olhei para este álbum como meu álbum, e o nó na minha garganta se expande para uma voz trêmula quando eu digo isso. Graças a você, caro leitor, finalmente será. Eu considero esta música, junto com sua fé em mim, a melhor coisa que já foi minha”, finalizou a artista fazendo referência à música “Mine”.

As regravações

Taylor Swift iniciou a jornada de regravações de seus álbuns em 2021, com o lançamento de Fearless (Taylor’s Version), originalmente seu segundo álbum, lançado em 2008. Isto começou a partir do fim do contrato entre Swift e sua primeira gravadora, a Big Machine Records, sob a qual produziu seis títulos: Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014) e Reputation (2017).

No contrato com o selo, na época comandado pelo empresário Scott Borchetta, a cantora vendeu os “masters” de suas canções para a Big Machine Records, enquanto suas letras e composições musicais continuaram a ser dela. Após assinar em 2019 com a Universal Music (sob o selo Republic Records), Swift continuou em posse de suas letras e melodias.

Porém, a Borchetta foi vendida – e, com ela, a obra de Taylor Swift, avaliada em 300 milhões de dólares – em 2019 para a Ithaca Holdings, de propriedade de Scooter Braun, empresário de grandes nomes como Justin Bieber e Ariana Grande. Porém, Braun e Swift sempre tiveram alguns desentendimentos: “Estão vendendo meu legado para alguém que um dia tentou destruí-lo”, disse a cantora, afirmando que tentou “por anos” comprar seus fonogramas, e não foi permitida.

Logo em seguida, ela anunciou que regravaria todos os seus trabalhos em posse de Braun, intercalando os lançamentos com os de projetos novos, a fim de ter todos os seus projetos em sua posse.

“Eu sei que isso vai diminuir o valor das minhas masters antigas, mas espero que vocês entendam que esta é a única maneira de eu recuperar o senso de orgulho que tive quando ouvia as canções dos meus seis primeiros álbuns, e também permitir que meus fãs possam escutar esses álbuns sem o sentimento de culpa por beneficiar Scooter Braun”, disse no Twitter. Então, quando uma música desses primeiros 6 álbuns tem “Taylor’s Version” na frente, significa que voltaram a ser propriedade da cantora.

Até agora, ela lançou 3 de 6 regravações, e você pode conferir todos os projetos pertencentes à Taylor Swift, na nossa playlist abaixo: